FOCOLARI: "Se non gioca Zaniolo siamo alla follia" - CIARDI: "Punterei su Herrera a centrocampo"

Tra formazione verso il Genoa e scelte di mercato, così trascorre la giornata di vigilia prima della ripresa del campionato, con la Roma che sarà impegnata domenica sera al "Ferraris". "Se non gioca Zaniolo siamo alla follia" dice Furio Focolari. "Sarà X", il pronostico di Tony Damascelli.

Tra le vie del mercato, spicca sempre la caccia ad un centrocampista: "Tolisso, Paredes, Matic o Herrera? Io punterei su quest'ultimo come rinforzo per il centrocampo", l'opinione di Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

E' possibile che Zaniolo e Mkhitaryan partano dalla panchina col Genoa. Potremmo rivedere la formazione schierata nell'ultima gara di campionato, il problema è che in quell'occasione hai giocato male... Ogni partita è una storia a sé, ma i giallorossi devono stare attenti perché rischiano di replicare il risultato di Venezia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se non gioca Zaniolo siamo alla follia. A meno che non sia un fatto fisico, ma non mi pare sia questo il problema. Zaniolo 2 volte consecutive in panchina? Non ci voglio credere. Se a tenere in panchina per 2 volte non fosse Mourinho ma un altro allenatore, i tifosi lo lapiderebbero. Genoa-Roma? Sarà X (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zaniolo è importantissimo per la Roma e per la Nazionale. Delle due l'una: o sta bene, e allora deve giocare, o sta male, e allora non può stare neanche in panchina. Genoa-Roma? Sarà X (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se l'ipotesi di un Zaniolo in panchina si concretizzasse, la causa sarebbe da cercare nelle condizioni del giocatore. Non penso che Mourinho si priverebbe a priori di uno come lui. Genoa-Roma? Per me vincono i rossoblù (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Genoa-Roma? Vinceranno i giallorossi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per Genoa-Roma prevedo una vittoria della squadra di Mourinho (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il Genoa non è uno squadrone, ma lo stato psicologico potrebbe risultare un fattore, non rischierei Pellegrini. Dalot sarebbe un ottimo acquisto (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Tolisso, Paredes, Matic o Herrera? Io punterei su quest'ultimo come rinforzo per il centrocampo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La formazione del Genoa? La Roma deve andare lì e fare 4 gol... I rossoblù saranno un mix tra pensionati di lusso e sconosciuti. Zaniolo ancora in panchina? Mi taccio... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

E' più verosimile che Pinto ci stia riprovando per Zakaria che con Xhaka (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Pellegrini garantisce un minimo di condizione, Mourinho lo mette in campo. Contro il Genoa bisogna vincere, sono preoccupato per la designazione arbitrale (MASSIMILIANO PALOMBELLA, PlayRoma)