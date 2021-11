Smalling, verso il ritorno in gruppo: l'obiettivo è essere disponibile per Roma-Torino

Out da inizio ottobre per una lesione al flessore della coscia destra accusata nel match contro l'Empoli, Chris Smalling punta a tornare a disposizione di José Mourinho per Roma-Torino, in programma il 28 novembre allo Stadio Olimpico.

Secondo le informazioni del sito sportivo, prosegue bene il percorso di recupero del difensore e il suo obiettivo è tornare ad allenarsi in gruppo già la prossima settimana. Smalling, dunque, salterà le gare con Genoa in campionato e Zorya in Conference League.

(gianlucadimarzio.com)

