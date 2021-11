Trigoria: altri controlli per Pellegrini, risultati confortanti. Disponibile per il Genoa ma situazione da monitorare

Buone notizie per José Mourinho. Lorenzo Pellegrini si è allenato anche oggi in gruppo e le possibilità di vederlo in campo a Genova sono in forte aumento. Nel pomeriggio ha svolto altri controlli ed i risultati sono stati confortanti, tanto che il centrocampista è arruolabile per la trasferta. La situazione comunque va gestita giorno per giorno.

