Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Mourinho vuole ancora Xhaka

Il principale obiettivo di mercato della Roma nella scorsa estate è stato Granit Xhaka. La trattativa per il centrocampista svizzero, poi svanita in un rinnovo di contratto con l'Arsenal, potrebbe riaprirsi a gennaio considerando il rendimento del 29enne, espulso nella sconfitta col City per 5-0 e poi costretto a fermarsi per un infortunio al ginocchio. Ora, con la squadra di Arteta che ha preso una marcia più confortevole (5a dopo 3 vittorie consecutive), lo spazio per Xhaka potrebbe ridursi ma l'investimento resterebbe comunque importante per via del nuovo contratto firmato proprio la scorsa estate fino al 2025.

Secondo quanto scrivono in Inghilterra, facendo affidamento anche sulle voci che arrivavano dall'Italia, Mourinho potrebbe tornare alla carica per vestirlo di giallorosso.

(thesun.co.uk)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE