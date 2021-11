La Roma non molla la pista Zakaria

Chi se sa Denis Zakaria, protagonista di Italia-Svizzera, si sia sentito a casa sul prato dell'Olimpico. Sicuramente avrà immaginato il suo futuro mentre si vestiva all'interno dello spogliatoio della Roma ed è rimasto sorpreso dalla scritta "vincere malgrado tutto!". Zakaria, il cui contratto con il Mönchengladbach è in scadenza a giugno, è il pallino di Tiago Pinto e il sogno di Mourinho. Il centrocampista vuole lasciare la Bundesliga e negli ultimi tempi ha cambiato agente (la Roma aveva avviato i contatti con Ramadani, ex procuratore), con il nuovo entourage (ma soprattutto la famiglia) che lo spinge verso la Juventus. Il nome nuovo è quello di Florian Grillitsch dell'Hoffenheim, anche lui in scadenza a giugno. Resta più defilato il nome di Xhaka, mentre bisogna fare attenzione alla trattativa per il rinnovo tra Remo Freuler e l'Atalanta: la Roma potrebbe farci un pensiero se dovesse saltare il banco.

Per il ruolo di terzino, il nome in pole è quello di Diogo Dalot: il portoghese aspetta l'offerta giusta per lasciare lo United, la Roma sta preparando un'offerta di prestito oneroso a 1,5 con obbligo di riscatto condizionato a 15 milioni. Considerata troppo alta la richiesta di 8 milioni di euro della Sampdoria per Bereszynski,

Per quanto riguarda le possibili partenze: su Borja Mayoral c'è la Fiorentina, Villar ha estimatori in Spagna, Darboe e Diawara in Inghilterra, Kumbulla piace al Torino ma ci sarebbe la volontà di farlo crescere a Trigoria, mentre Mkhitaryan è stuzzicato dall'idea di giocare in Russia.

(Corsport)