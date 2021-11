-1 a Roma-Torino, Mourinho: "Mancini a centrocampo può essere un'opzione". Attesi 45 mila spettatori

Manca sempre meno al ritorno in campo in Serie A della Roma. I giallorossi affronteranno nella giornata di domani il Torino di Juric, che ha parlato in conferenza stampa, così come Mourinho: "Servirà grande qualità offensiva. Mancini a centrocampo può essere un'opzione". Per la sfida di domani sono attesi circa 45 mila spettatori. Per quanto riguarda il calciomercato, la Roma è interessata a Frattesi del Sassuolo.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - ZALEWSKI: “MOURINHO TI FA CRESCERE. I SOCIAL? NON SBAGLIO PIÙ”

CALCIOMERCATO ROMA: CHIESTE INFORMAZIONI PER FRATTESI. CANALE PREFERENZIALE COL SASSUOLO, MA SUL GIOCATORE C’È ANCHE L’INTER

CONFERENZA STAMPA, JURIC: “MOURINHO IL TOP, ROMA ENTUSIASMANTE. SARÀ DURA, MA VOGLIAMO FAR PUNTI”

FELIX E I SUOI FRATELLI: È LA ROMA LA SQUADRA DI A A UTILIZZARE PIÙ UNDER 21, SOLO IL GENOA COME I GIALLOROSSI

TRIGORIA: NESSUN TAMPONE PREVISTO PER CRISTANTE E VILLAR, OUT PER IL TORINO

PRIMAVERA, JUVENTUS-ROMA 2-2: GIALLOROSSI DI RIMONTA E A +5 SULLA SECONDA

UTR: INAUGURATA LA MOSTRA “LA STORIA DELLA ROMA ATTRAVERSO LE MAGLIE”. BERARDI: “IL NOSTRO OBIETTIVO È ESSERE PRESENTI CON FORZA NEL PANORAMA INTERNAZIONALE” (FOTO)

ROMA-TORINO, SOLD OUT VICINISSIMO: ATTESI 45 MILA SPETTATORI, ANCORA 2000 TAGLIANDI IN VENDITA

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: “COL TORINO SERVIRÀ GRANDE QUALITÀ OFFENSIVA. MANCINI A CENTROCAMPO PUÒ ESSERE UN’OPZIONE” (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24