Calciomercato Roma: chieste informazioni per Frattesi. Canale preferenziale col Sassuolo, ma sul giocatore c'è anche l'Inter

Dopo le buone prestazioni messe in campo in questo inizio di stagione con il Sassuolo, Davide Frattesi finisce sul taccuino di due big italiane. Da una parte c'è la Roma, che conserva sul cartellino del calciatore il 30% della percentuale sulla futura rivendita e che gode dunque di un canale preferenziale. Dall'altra c'è l'Inter, che ha già visionato il giocatore dal vivo in più occasioni. Come riporta Nicolò Schira, entrambi i club avrebbero chiesto informazioni all'agente del ragazzo, Giuseppe Riso, procuratore fra gli altri di Gianluca Mancini e Bryan Cristante.

