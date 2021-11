Felix e i suoi fratelli: è la Roma la squadra di A a utilizzare più Under 21, solo il Genoa come i giallorossi

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) -A inizio stagione in pochi avrebbero scommesso su questo dato: la Roma di José Mourinho, uno degli allenatori più titolati nella storia del calcio, è una delle due squadre di Serie A che in questo inizio di stagione ha impiegato più giocatori dai 21 anni in giù. Dall’inizio del campionato lo Special One ha dato minuti a Felix, l’uomo del momento pescato dalla Primavera, Calafiori, Zalewski, Bove, Reynolds, Darboe e Kumbulla e non è un caso che abbia più volte fatto riferimento all’inesperienza degli uomini a sua disposizione. Dopotutto va detto: la Roma è la seconda squadra più giovane per età media (25.1) e ha il sesto 11 titolare più giovane del campionato (26.0). Mourinho sta lavorando molto con i giovani e in questo senso neanche il gesto di ieri con Missori è passato inosservato. L’obiettivo è il quarto posto, ma il tecnico si sta concentrando molto anche sullo sviluppo dei giovani della Primavera, con una strategia che ricorda molto il lavoro fatto con il Porto, alla guida del quale decise di puntare sul senso di appartenenza di giocatori-tifosi e ragazzi locali.

Soltanto il Genoa regge il ritmo dei giallorossi, sempre a quota 7: Buksa, Rovella, Serpe, Kallon, Bianchi, Portanova, Cambiaso. Seguono Bologna (Hickey, Binks, Theate, Vignato, Skov Olsen, van Hooijdonk) e Spezia (Sher, Antiste, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Colley), entrambe con 6 giocatori Under 21 utilizzati in campionato in questo inizio di stagione. C’è poi il Cagliari, a quota 5: Obert, Carboni, Walukiewicz, Bellanova, Zappa. A quota 4 ci sono poi Empoli (Viti, Asllani, Ricci, Parisi), Milan (Pellegri, Maldini, Tonali, Kalulu), Torino (Singo, Warming, Kone, Zima), Udinese (Udogie, Samardzic, Soppy, Perez), Venezia (Busio, Tessmann, Galazzi, Ampadu) e Sampdoria (Dragusin, Ciervo, Askildsen, Daamsgard). Atalanta e Juventus ne hanno finora impiegati 3, rispettivamente Scalvini, Piccoli e Lovato e Kajo Jorge, Kean e Kulusevski. Solo due per Sassuolo (Traorè, Raspadori), Lazio (Moro, Romero), Napoli (Zanoli, Gaetano) e Salernitana (Ruggeri, Vergani). Fanalini di coda con un solo U21 impiegato in campionato sono Inter (Satriano) e Fiorentina (Vlahovic).

Atalanta – Scalvini, Piccoli, Lovato = 3

Bologna – Hickey, Binks, Theate, Vignato, Skov Olsen*, van Hooijdonk = 6

Cagliari – Obert, Carboni, Walukiewicz, Bellanova, Zappa* = 5

Empoli – Viti, Asllani, Ricci, Parisi = 4

Fiorentina – Vlahovic = 1

Genoa – Buksa, Rovella, Serpe, Kallon, Bianchi, Portanova, Cambiaso = 7

Inter – Satriano = 1

Juventus – Kajo Jorge, Kean, Kulusevski = 3

Lazio – Romero, Moro = 2

Milan – Pellegri, Maldini, Tonali, Kalulu = 4

Napoli – Zanoli, Gaetano = 2

Roma – Felix, Calafiori, Zalewski, Bove, Reynolds, Darboe, Kumbulla = 7

Salernitana – Ruggeri, Vergani = 2

Sampdoria – Dragusin, Ciervo, Askildsen, Daamsgard = 4

Sassuolo – Traorè, Raspadori = 2

Spezia – Sher, Antiste, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Colley = 6

Torino – Singo, Warming, Kone, Zima = 4

Udinese – Udogie, Samardzic, Soppy, Perez = 4

Venezia – Busio, Tessmann, Galazzi, Ampadu = 4

Verona – Cancellieri, Ilic, Pandur, Sutalo = 4

*Classe 1999, 22 ancora da compiere.