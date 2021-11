Trigoria: nessun tampone previsto per Cristante e Villar, out per il Torino

Nessun tampone in vista per Bryan Cristante e Gonzalo Villar. Da Trigoria arriva la smentita all'ipotesi riportata questa mattina dal Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del quotidiano romano, questa mattina i due giocatori della Roma si sarebbero dovuti sottoporre nuovamente al test per valutare la loro positività al Covid. Ipotesi che è stata seccamente smentita dalla società, anche perché i due giocatori non hanno ancora completato il tempo previsto per la quarantena obbligatoria (10 giorni).

I due centrocampisti erano risultati positivi al Covid la scorsa settimana, sabato 20 novembre, alla vigilia di Genoa-Roma e poche ore prima della partenza per Genova della squadra giallorossa. Da allora sono in isolamento domiciliare. Certo quindi il loro forfait per la gara di domani con il Torino, appare difficile anche un loro recupero per il match con il Bologna di mercoledì prossimo. Questione legata non solo al risultato del nuovo test ma anche ai tempi: la quarantena per Cristante e Villar scadrà infatti martedì prossimo. Solo allora (dopo 3 giorni senza sintomi, come prescrive il protocollo) possono sottoporsi al tampone molecolare, per il quale di norma i risultati vengono comunicati dopo 24 ore.