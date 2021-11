Juventus, caso plusvalenze: si indaga su operazioni sospette per 282 milioni. Accertamenti anche sui rapporti con Cristiano Ronaldo

Plusvalenze per 282 milioni in tre anni «connotate da valori fraudolentemente maggiorati». C'è questo dato alla base dell'indagine della procura di Torino e della Guardia di Finanza, che ieri è sfociata in una serie di perquisizioni negli uffici della Juventus. Tra gli indagati i vertici del club bianconero: il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e l'ex direttore dell'area tecnica Fabio Paratici.

Da quanto trapela ci sono accertamenti anche sui rapporti economici tra il club bianconero Cristiano Ronaldo. Il calciatore non risulta indagato. I militari però hanno ricevuto dai magistrati l'incarico di cercare «documenti e scritture private» relative al contratto e alle retribuzioni arretrate.

(ansa)