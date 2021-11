Primavera, JUVENTUS-ROMA 1-1 (2' Turco, 34' rig. Volpato): fine primo tempo

La Roma Primavera torna in campo per consolidare il primato in classifica. I giallorossi, reduci da 3 vittorie consecutive, sfidano a Vinovo la Juventus quinta in classifica per provare ad allungare sul Napoli, a -4 dalla vetta dopo il successo di ieri sul Lecce.

IL TABELLINO

JUVENTUS: Senkó; Savona, Fiumanò, Nzouango, Turicchia; Iling-Junior, Bonetti, Omic, Chibozo; Turco, Cerri.

A disp.: Scaglia, Ratti, Rouhi, Solberg, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Sekularac, Galante, Maressa.

All.: Bonatti.



ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Tripi, Keramitsis; Missori, Faticanti, Tahirovic, Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson, Cherubini.

A disp.: Berti, Baldi, Oliveras, Di Bartolo, Dicorato, Ngingi, Louakima, Bianchino, Pagano, Verrengia, Padula, Pellegrini.

All.: A. De Rossi.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia. Assistenti: Niedda e Bahri.

Reti: 2' Turco, 34' rig. Volpato.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45' - Il primo tempo finisce senza recupero. Squadre al riposo sul punteggio di 1-1.

41' - Ancora Juve pericolosa, Iling-Junior dalla sinistra serve Cerri, conclusione in corsa che termina fuori.

37' - La Juve si riaffaccia in avanti, cross di Savona dalla destra, Ndiaye senza fronzoli la spedisce di testa fuori. Si riparte da corner per i bianconeri.

35' - Roma vicina al vantaggio. Voelkerling scarica per Volpato sulla destra, palla al centro per Cherubini che non arriva con il tempo giusto per la deviazione. Proteste del centrocampista giallorosso che lamenta una trattenuta ai suoi danni

34' - PAREGGIO DELLA ROMA!!! VOLPATO!!! Dagli 11 metri perfetto il centrocampista giallorosso, che calcia di violenza alla destra di Senkò che intuisce la direzione ma non ci arriva.

33' - RIGORE PER LA ROMA! Traversone dalla destra di Missori, Turicchia si gira e intercetta il pallone con il braccio. Fallo di mano netto per il signor Carrione, che indica il dischetto senza esitazioni.

32' - Roma vicina al gol. Conclusione di Tahirovic dal limite dell'area, Senkò intercetta in tuffo

28' - Reazione dei bianconeri con un iniziativa personale di Turco, che entra in area ma viene ostacolato dalla difesa giallorossa e non riesce ad arrivare al tiro.

25' - Scontro al limite dell'area bianconera tra Volpato e Omic, non c'è fallo per il direttore di gara.

24' - Ancora Roma in avanti, scambio Volpato-Tahirovic e conclusione dello svedese che non inquadra la porta.

20 ' - Corner per la Roma, palla fuori per Cherubini che cerca la porta, conclusione murata dalla difesa bianconera.

13' - I giallorossi insistono, traversone dalla trequarti di Ndiaye, traiettoria velenosa che costringe Senkò all'uscita alta.

11' - Ancora Roma in attacco, traversone dalla sinistra di Tahirovic, colpo di testa di Voelkerling che non inquadra la porta e palla sul fondo.

8' - Risponde la Roma, iniziativa di Volpato che arriva sul fondo e crossa sul secondo palo, Voelkerling non ci arriva di poco.

2' - GOL DELLA JUVENTUS. Passaggio in profondità per Turco, Tripi buca clamorosamente l'intervento e l'attaccante bianconero che, davanti Mastrantonio, non sbaglia e insacca.

1' - Al via il match: