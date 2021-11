SABATINI: «Mou, facci rivedere Zaniolo!» - PRUZZO: «Dimenticare lo Zorya, il Torino può creare problemi»

Capitolo Europa chiuso, ora testa al campionato. La Roma riparte dai segnali positivi visti con Genoa e Zorya e domani torna all'Olimpico per sfidare il Torino. L'attesa è tutta per Nicolò Zaniolo, che nel ruolo di terminale offensivo ha più che convinto in Conference League: "A Mourinho chiedo solo di farmelo rivedere, può diventare devastante in campionato", dice un entusiasta Sandro Sabatini. Le insidie per domani non mancano, come sottolinea Roberto Pruzzo: "Dimenticare lo Zorya, in Italia non ci sono avversari così e il Toro può creare problemi"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Roma-Torino? Penso vincano i giallorossi ma più per fiducia che per convinzione. Bisogna dimenticare rapidamente la coppa, in Italia avversari come lo Zorya non si trovano. A centrocampo non hai nessuno di ruolo. Il Toro è una squadra molto solida che può crearti un sacco di problemi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per la qualificazione a Qatar 2022 non spero tanto in Spinazzola quanto in Zaniolo: il classe '99 può essere il vero boom (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Col Torino manterrei la difesa a 3, da cui la Roma ha avuto buone risposte al di là del valore dell'avversario. Con il nuovo modulo la difesa è più protetta. Affronti una squadra rognosa, ma se punti sul giro di palla veloce puoi vincere. Penso che la partita con lo Zorya possa dare ai giallorossi una spinta differente (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Chiedo solo a Mourinho di farmi vedere Zaniolo: quello che abbiamo visto giovedì può tornare decisivo anche in campionato (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Bisogna restare attaccati al quarto posto, cadere col Torino sarebbe disastroso. Mi sembra che la Roma giochi in maniera più arrembante con la difesa a tre, anche se abbiamo negli occhi la prestazione con lo Zorya e andrebbe raccontata pure quella con il Genoa. Prima dell’ingresso di Felix era stata una partita brutta e incolore ( GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News) , Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)