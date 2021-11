Roma-Torino, sold out vicinissimo: attesi 45 mila spettatori, ancora 2000 tagliandi in vendita

L'ennesimo 'tutto esaurito' forse non arriverà se non per pochissimo. Dopo la sfida europea con lo Zorya, l'Olimpico riapre i battenti per ospitare la sfida tra Roma e Torino e ancora una volta è più che positiva la risposta dei tifosi giallorossi. Dalla società giallorossa arrivano altri dati riguardo le vendite dei tagliandi per il match del quattordicesimo turno di Serie A. 45 mila gli spettatori attesi, compresi gli abbonati. In vendita restano ancora poco meno di 2000 tagliandi, per posti sparsi in tutti i settori dello Stadio ad eccezione di Curva e Distinti Sud, esauriti in abbonamento.

(asroma.com)

