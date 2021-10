VIDEO - Abraham, rimandate le visite. Trigoria: presente anche Pellegrini. Calciomercato Roma, incontri positivi per i rinnovi di Mancini e Zaniolo

Continua il periodo di avvicinamento a Juventus-Roma ed i tifosi giallorossi sono pronti anche in questa partita a seguire la squadra, tanto che il settore ospiti è andato sold out. L'arbitro del match sarà Orsato. Veretout ha provato a suonare la carica in un'intervista a Sky Sport, nella quale ha affermato di voler conquistare i tre punti a Torino. A Trigoria si è rivisto Pellegrini, fermato ieri dalla febbre. Per quanto riguarda il calciomercato, la Roma sta lavorando ai rinnovi di Mancini e di Zaniolo e gli ultimi incontri sono stati positivi. Sul fronte Abraham invece, si conoscerà l'entità dell'infortunio solo dopo che il giocatore avrà svolto gli esami.

