MATTIOLI: "Abraham assenza importante, ma non fondamentale" - BALZANI: "La speranza è di averlo con il Napoli"

Grande apprensione in casa Roma a pochi giorni dal match di campionato tra i giallorossi e la Juventus di Allegri a causa del problema fisico di Tammy Abraham, accusato nel match tra Inghilterra e Ungheria. Come prevedibile è proprio questo l'argomento principe delle voci dell'etere romano. In attesa di saperne di più, le considerazioni sull'importanza del numero 9 la fanno da padrone. Per Stefano Agresti "è preoccupante il modo in cui è uscito dal campo", mentre secondo Mario Mattioli "la sua assenza è importante, ma non fondamentale".

Non solo Juventus-Roma, però, visto che secondo Francesco Balzani "più che con la Juventus si rischia di dover valutare la sua presenza con il Napoli".

Perderlo contro la Juventus sarebbe una botta...è una brutta storia. Anche la Juventus ha i suoi problemi, ma senza Abraham è veramente un guaio (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

La caviglia di Abraham è ancora molto gonfia, bisognerà aspettare le 16:00 per saperne qualcosa in più. Bisogna scongiurare problemi ai legamenti. Più che con la Juventus si rischia di dover valutare la sua presenza con il Napoli. Potrebbe essere una distorsione, ma per me salta la Juventus (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Se la Roma dovesse perdere Abraham contro la Juve sarebbe un brutto guaio (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho ha vinto in altre squadre, in altri tempi, quando non c'era ancora il probema del surriscaldamento globale... Non baderei ai passi falsi della Roma, i giallorossi hanno acquisito una quadratura diversa e mai come quest'anno i possono spiazzare la Juventus. La bilancia quest'anno pende molto più dalla parte della Roma. Gli uomini di Mourinho sono nettamente più squadra rispetto ai bianconeri. Sono quadrati, hanno dato l'impressione di aver assorbito quasi completamente il verbo di Mourinho. La Roma quest'anno, sportivamente, fa paura. Abraham? La sua assenza è importante ma non fondamentale (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

È la prima volta che la Juve deve attaccarsi al fattore campo, è già qualcosa che i bianconeri non siano favoriti. La Roma deve approfittarne. Per i giallorossi è l'occasione di dimostrare che le cose sono cambiate, che Mourinho ha portato una comunicazione diversa ma anche consapevolezza. Abraham? Mourinho ci punta molto, è giovane ma ha una fisicità impressionante. Ma Shomurodov non è uno che sta lì ad aspettare il pallone, dal punto di vista tattico l'assenza dell'inglese cambierebbe poco. E c'è Mayoral, che giocherebbe titolare in tante squadre. Perdi un giocatore forte ma ne hai almeno altri 2 che sono valide alternative (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Juventus-Roma sembra una partita meno squilibrata rispetto agli ultimi anni, ma poi bisogna vedere come giocano le due squadre. Se i giallorossi giocano come hanno fatto con Verona e Lazio secondo me perdono. Credo che l'assenza di Abraham con la Juve sia importante. Con Zaniolo è uno dei due che possono farti fare il salto di qualità (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Juve ha diverse assenze, ma quella più grave potrebbe averla la Roma con Abraham. Sarebbe una defezione grave per la Roma, è un centravanti importante. Abbiamo visto come è uscito e sappiamo quanto ci tenga alla nazionale. Ibanez in nazionale? Non mi sembra una soluzione importante... Romagnoli è migliore di lui e in nazionale non ci va (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il modo in cui Abraham è uscito dal campo con l'Inghilterra è preoccupante. Ibanez? Difensore dalle grandi potenzialità. Non so se le esprimerà mai, ha dei passaggi a vuoto importanti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)