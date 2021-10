Abraham: oggi il rientro a Roma e probabili controlli

La sosta dedicata alle Nazionali è finita di traverso allo staff giallorosso con la serata di ieri, quando durante Inghilterra-Ungheria, Tammy Abraham ha riportato un problema alla caviglia che l'ha costretto ad uscire zoppicante dal campo.

Oggi il numero 9 della Roma tornerà nella capitale, come spiega nel suo intervento il giornalista Alessandro Austini, ed è probabile che verrà visitato già in giornata dallo staff sanitario del club giallorosso per valutare l'entità dell'infortunio.

(Tele Radio Stereo)