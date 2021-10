Calciomercato Roma, incontro tra l'agente di Mancini e Tiago Pinto: obiettivo rinnovo a 3 milioni a stagione fino al 2026

Tempo di rinnovi in casa Roma. La società giallorossa, dopo il prolungamento del contratto di Pellegrini, sta lavorando a quello di Mancini. Come riportato dal giornalista Marco Juric, oggi si è svolto un primo incontro tra l'agente del giocatore, Giuseppe Riso e Tiago Pinto per iniziare a parlare della situazione. Si è parlato del possibile adeguamento economico (3 milioni a stagione) e del prolungamento del nuovo contratto (2026). La volontà comune è quella di continuare insieme, ma al momento non c'è fretta ed in questo momento si pensa al campo. Il rinnovo di Mancini ha la priorità assoluta rispetto agli altri, ma entrambe le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane.

(gianlucadimarzio.com)

