Juventus-Roma: sold out il settore ospiti. Terminati gli ultimi 762 biglietti

Ci sarà il tutto esaurito nel settore dedicato ai tifosi della Roma allo Juventus Stadium domenica sera. Nonostante il prezzo non proprio modico, 57 euro più commissione come rimarcato in uno striscione dei 'Fedayn', la voglia di seguire la squadra di Mourinho alla ripresa del campionato ha letteralmente polverizzato anche gli ulteriori 762 biglietti messi a disposizione dopo l'ampliamento della capienza consentita al 75%.