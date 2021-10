COZZOLI (Sport e Salute): "Faremo di tutto per migliorare il manto dell'Olimpico" (VIDEO)

Vito Cozzoli è il presidente e l'amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A, azienda pubblica che cura la gestione dello Stadio Olimpico di Roma. LR24 ha raccolto le dichiarazioni di Cozzoli, il quale ha parlato del manto erboso del campo, argomento di cui a Roma nelle ultime settimane si è parlato molto, tanto che José Mourinho in prima persona ha aspramente criticato le condizioni del campo. Ecco parole del presidente di Sport e Salute:

"Lavoriamo insieme alla Roma, alla Lazio e alla Federcalcio, i fruitori dello Stadio Olimpico, affinché lo stadio funzioni meglio e sia sempre più efficiente. Ne abbiamo dato prova durante gli Europei, le tre partite degli Azzurri sono state vincenti anche perché noi abbiamo creato le condizioni sanitarie, di contesto e del terreno di gioco ottimali per ottenere determinali risultati. Continuiamo a lavorare, abbiamo avuto il terreno di gioco a disposizione per gli interventi per questa stagione l'11 luglio scorso, un mese dopo rispetto all'ordinarietà. Da una parte la natura deve fare il suo corso, dall'altra Sport e Salute farà del suo meglio per assicurare a tutti i fruitori le migliori condizioni del terreno di gioco. Ringrazio il presidente Gravina e il mister Mancini per la fiducia che hanno accordato a Sport e Salute e a chi fa la manutenzione del campo. Affinché Italia-Svizzera sia una festa di sport e tutti noi, insieme alla federcalcio, faremo di tutto per creare le migliori condizioni perché la partita sia importante per il sistema calcio italiano".