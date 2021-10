Abraham: l'attaccante è tornato a Roma

Roma in ansia per le condizioni fisiche di Tammy Abraham: ieri l'attaccante inglese è subentrato e poi costretto a lasciare il campo durante Inghilterra-Ungheria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, a causa di un problema alla caviglia.

Stando alle indiscrezioni dell'emittente televisiva, Abraham è atterrato nella capitale. C'è attesa per valutare l'entità dell'infortunio del numero 9 in vista dei prossimi impegni dei giallorossi, a partire da Juventus-Roma di domenica sera.

(Sky Sport)