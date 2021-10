La "lunga storia" tra Orsato e Mourinho: 2 espulsioni al tecnico. 4 precedenti tra Roma e Juventus: 2 ko e 2 pari

La scelta per l'arbitro di Juventus-Roma è ricaduta sull'esperienza di Daniele Orsato, 46 anni a novembre, di professione elettricista, che ha già espulso due volte Mourinho in carriera (sulle 3 totali ricevute in Italia). Un rapporto non proprio idilliaco tra i due, con l'allenatore portoghese che dopo un Maribor-Chelsea terminato 1-1 nel 2014, parlò così: "Ho una lunga storia con questo arbitro (Orsato appunto, ndr) da quando allenavo in Italia, ma non voglio parlare di lui".

Sono 35 i precedenti con la Roma con un bilancio di 13 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte, l'ultima proprio contro la Juventus nel 2-0 della scorsa stagione a Torino. Anche nel 2016/17 la sfida di dicembre tra bianconeri e giallorossi (terminata 1-0 con gol di Higuain), oltre agli 1-1, entrambi all'Olimpico, nel marzo del 2015 e nel dicembre del 2011.

Con la Juventus, invece, sono 39 i precedenti, composti da 20 successi, 13 pareggi e solo 6 sconfitte, anche qui con l'ultima che corrisponde alla sfida più recente: 1-0 dell'Atalanta al Gewiss Stadium. Un ko che ha interrotto una striscia positiva della Juventus con Orsato che si protraeva da fine 2015.

