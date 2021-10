-2 alla Juventus, Abraham prova il recupero-lampo: «Spero di esserci». Abbonamenti, superati i numeri di 2 anni fa (VIDEO)

Una corsa contro il tempo. In casa Roma si prova il tutto per tutto per recuperare Tammy Abraham per la sfida di domenica con la Juve. Oggi niente allenamento e solo terapie per cercare di guarire la contusione al calcagno che il numero 9 giallorosso ha riportato martedì sera nel match tra Inghilterra e Ungheria. Domani ci sarà ovviamente il provino decisivo, anche se le sensazioni che trapelavano fino a stamattina da Trigoria erano di segno opposto. Domani mattina atteso a Trigoria anche Matias Viña, l'ultimo dei nazionali a rientrare alla base. Procede spedita intanto la campagna abbonamenti: in pochi giorni superate le vendite di due anni fa, quelle dell'ultima campagna pre-lockdown.





