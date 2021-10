Brasile-Uruguay 4-1: Vina in campo per 45 minuti

Serata da dimenticare per l'Uruguay di Tabàrez, che in casa del Brasile di esce sconfitto per 4-1. In campo dal primo minuto il tecnico uruguaiano manda Matias Vina, terzino della Roma di Mourinho, che viene poi sostituito alla fine del primo tempo quando il punteggio vedeva la Nazionale verdeoro avanti già per 2-0 con gol di Neymar e Raphinha. Nella ripresa arrivano gli altri due gol brasiliani ancora con Raphinaha e con Gabriel Barbosa. A nulla serve il gol di Suarez per l'Uruguay. Vina adesso partirà per l'Italia, dove lo Special One lo attende per la trasferta di Torino contro la Juventus.