BALZANI: "A oggi più no che sì per Abraham" - ORSI: "Ma è fondamentale per Mourinho"

Mancano sempre meno ore a Juventus-Roma e in queste ultime 48 ore di preparazione i giallorossi capiranno se Tammy Abraham potrà prendere parte al match. "E' importantissimo per la Roma, Mourinho gli ha dato grande responsabilità ed è fondamentale per quello che il tecnico vuole dall’attaccante", sostiene Fernando Orsi. Si sofferma invece sul calendario Riccardo Cotumaccio: "Questi sono periodi in cui la Roma molla la testa e trova molte disattenzioni, adesso invece spero che lo Special One dia uno sprint".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Borja Mayoral è stato vice-Dzeko con merito, probabilmente si aspettava non dico di essere il titolare, ma quantomeno di essere alle spalle di Abraham e invece non è così, c'è Shomurodov prima di lui (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Juventus-Roma è un match alla pari, è una grande occasione per i giallorossi visti tutti i problemi dei bianconeri, che comunque hanno Chiesa che è diventato un mostro (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattina Sport & news)

Le assenze delle Juventus sono molto pesanti e questo riequilibra la partita, visto che i bianconeri senza infortuni sarebbero un gradino superiori. Bisogna vedere come sta Abraham. Mi aspetto una partita tesa, tirata, tattica, Allegri ha reso la Juventus più quadrata e Chiesa è veramente diventato devastante, nei momenti decisivi spacca la partita. Può farlo anche Zaniolo, che ha lavorato 15 giorni pensando a questa partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattina Sport & news)

Se si giocasse a Roma direi più Roma che Juventus, ma si gioca a Torino con il pubblico e sappiamo quanto i giallorossi soffrano quell’ambiente, quasi tutte sconfitte quando sono andati a Torino. La Roma soffre quello stadio, vediamo se Mourinho riuscirà a vincere questa sindrome. La Juventus come organico è molto più forte della Roma, ma in questo momento ha tante assenze. Per i giallorossi l’assenza di Smalling è una mazzata terrificante, senza di lui la difesa della Roma è preoccupante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattina Sport & news)

È una partita alla pari. La Juventus ha sistemato la difesa ed è una partita complicata. Abraham accentra tutte le situazioni di gioco, è un riferimento, è forte, fa reparto e tiene sempre in allerta la difesa. Shomurodov è un giocatore che non dà riferimenti, davanti la Roma può alternare attaccanti di ottimo livello. Pellegrini dev'essere l'uomo in più, è l'ago della bilancia ed è anche bravissimo negli inserimenti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattina Sport & news)

La Roma ha a che fare con una serie di gare molto delicate. Affrontare Juve, Napoli, Milan e un Cagliari che non renderà facile la vita ai giallorossi non è facile. La Conference League sarà un modo per aiutare Mourinho a far giocare calciatori ancora un po’ addormentati. Questi sono periodi in cui la Roma molla la testa e trova molte disattenzioni, adesso invece spero che lo Special One dia uno sprint. Stesso discorso dovrà esser fatto a gennaio-febbraio. Si entra nel vivo e bisogna dimostrare la propria personalità anche contro avversari di grande spessore come quelle che ci aspettano (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Al momento è più no che sì per Abraham, sentiva ancora molto dolore stamattina: domani sarà il giorno decisivo. Secondo me Mourinho lo porterà comunque, anche se in panchina (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Abraham è importantissimo per la Roma, si stava inserendo nel gruppo. Per ora lo servono poco, ma Mourinho gli ha dato grande responsabilità ed è fondamentale per quello che il tecnico vuole dall’attaccante. Shomurodov è diverso, svaria su tutto il fronte offensivo, forse Borya Mayoral come riferimento sarebbe più utile. Abraham potrebbe distrarre i centrali per far entrare Pellegrini e Zaniolo (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattina Sport & news)

Io direi che sarebbe meglio non avere un Abraham a mezzo servizio, se deve rischiare di saltare le prossime allora è il caso di dar spazio al sostituto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Mourinho riuscirà a interrompere alcuni tabù, come il mese di novembre e i cali di tensione di gennaio-febbraio, sarà già un gran successo (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92.7)