Trigoria, Abraham arriva alle 9:30 per proseguire le terapie e recuperare dall'infortunio

La Roma torna a lavorare a Trigoria in vista della gara di domenica sera contro la Juventus di Allegri. José Mourinho non ha ancora sciolto i propri dubbi di formazione, visto che Tammy Abraham resta in dubbio per la gara contro i bianconeri. L'attaccante inglese però ce la sta mettendo tutta per esserci e questa mattina alle 9:30 era al centro sportivo Fulvio Bernardini per proseguire le terapie e provare a recuperare dalla contusione al calcagno, rimediata durante il ritiro con la propria Nazionale.

? #Abraham si è recato a #Trigoria oggi alle 9.30 per proseguire le terapie per recuperare dalla contusione al calcagno#AsRoma #JuventusRoma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) October 15, 2021