Abraham allo sprint. L'attaccante spinge, ma si decide domani

Da Trigoria fanno sapere che Abraham vuole provare fino all'ultimo e i tifosi della Roma sperano che l'inglese non salti la sfida con la Juventus, ma al momento il numero 9 deve accontentarsi della fisioterapia. Il programma di oggi prevede cure e anche una seduta separata, mentre nella giornata di domani si proverà a forzare in vista della gara di domenica. Mourinho vuole vuole convocare Abraham, portarlo a Torino vorrebbe dire dargli così un gioco in più per smaltire il dolore. Il tecnico spera di avere l'attaccante quantomeno in panchina, per usarlo eventualmente a gara in corso.

(Gasport)