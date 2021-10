Trigoria, Abraham lascia il centro sportivo e commenta: "Spero di poter giocare domenica sera" (FOTO e VIDEO)

Abraham ha da poco lasciato Trigoria. Come raccolto da LAROMA24.IT, l'attaccante inglese ha risposto ai tifosi che chiedevano notizie sulle sue condizioni in vista del match di Torino contro la Juventus. Queste le sue parole: "Spero di poter giocare domenica sera". Il calciatore si è presentato oggi al centro sportivo alle 9:30 per proseguire le terapie e provare a recuperare dalla contusione al calcagno, rimediata durante il ritiro con la propria Nazionale. Nonostante gli altri calciatori avessero già lasciato Trigoria verso l'ora di pranzo, lui era rimasto lì per continuare le terapie.