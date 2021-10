-1 al Napoli, si va verso il sold out. Mou: "Giocano Zaniolo e Karsdorp". Spalletti: "Roma mai mia nemica"

Manca solo un giorno al match tra Roma e Napoli, per il quale sono rimasti solo 800 biglietti disponibili. La squadra capitolina ha l'obbligo di ripartire dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro il Bodo/Glimt. Mourinho e Spalletti hanno parlato oggi nella consueta conferenza stampa alla vigilia di una sfida. Il tecnico dei giallorossi non si è risparmiato, accusando la gestione di Pallotta e Monchi e difendendo invece Friedkin e Tiago Pinto. Inoltre ha affermato che quella in Norvegia resterà un brutto ricordo del quale sarà difficile dimenticarsi. Spalletti ha parlato della sua esperienza sulla panchina della Roma, sottolineando come i giallorossi non saranno mai suoi nemici.

