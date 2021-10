La furia di Mou: “Tra di voi c’è gente che non giocherebbe neanche qui in Norvegia o in Serie B”

José Mourinho non ha digerito la sconfitta contro il Bodo/Glimt. Lo dimostrano le sue parole al termine del match in cui scarica praticamente mezza rosa, ma stando ad alcune indiscrezioni già al termine del primo tempo lo Special One aveva cercato di smuovere l'orgoglio della squadra. "Tra di voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B", sembra siano stati i concetti espressi dal tecnico ai suoi giocatori. Questo è il modo in cui il portoghese fa comunicazione, ma qualche problema potrebbe averlo generato. Adesso all'Olimpico arriverà il Napoli, con il rischio di perdere un'altra partita contro l'ex Spalletti che va a caccia della nona vittoria consecutiva.

(corsport)