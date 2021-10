Roma-Napoli, previsto il sold out: disponibili circa 800 biglietti

Dopo il ko in casa del Bodø/Glimt, la Roma ospita il Napoli nella nona giornata di campionato in una cornice da ricordare: mancano circa 800 biglietti per il sold out dell'Olimpico dalla capienza ridotta al 75%. Sono, invece, circa 500 i tifosi ospiti su 4400 biglietti disponibili. Domani alle 18.00, inoltre, sarà la prima partita con gli abbonati allo stadio: si contano più di 20mila tessere staccate.

Ed è dal 2013/14 che un Roma-Napoli non registrava più di 40mila spettatori (in quella stagione furono 45.913), mentre un Roma-Napoli con più presenze sugli spalti risale al 2000/01 quando furono in 61141 all'Olimpico.





La Roma ha anche condiviso tutte le informazioni utili sul proprio sito:

Atto d'amore Un migliaio di posti al sold-out. Significa che, tra abbonati e paganti, sono già quasi 47 mila i romanisti che domani assisteranno alla partita. Sarà il Roma-Napoli con più tifosi da quello del 28 gennaio 2001, stravinto dai giallorossi (3-0). Personalizzazioni gratuite allo Store! Per ringraziare i romanisti del loro affetto, su tutte le maglie che domani saranno acquistate all'AS Roma Store in viale delle Olimpiadi, la personalizzazione sarà in regalo. Abbonarsi conviene

Fino alle 12:00 di domenica 24 ottobre puoi ancora risparmiare abbonandoti alla stagione 2021-22, a partire da 14€ a partita. Chi si abbona potrà infatti usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti aggiuntivi per gli amici romanisti, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per usufruire della promo, solo online sarà sufficiente inserire il PNR dell’abbonamento 2021-22 all’interno del campo "hai un codice promo o un voucher?". Per maggiori dettagli, visita la sezione PROMO ABBONATI 21/22. La promozione sarà disponibile entro 48h dall'acquisto dell'abbonamento. Gi abbonati che avessero necessità di assistenza per l’abbonamento su app potranno recarsi al punto vendita allo stadio Olimpico (viale delle Olimpiadi 61). Per abbonarsi c'è tempo fino alle ore 12:00 di domenica 24 ottobre. A oggi, sono oltre 20 mila i romanisti che già lo hanno fatto. MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STADIO In ottemperanza al Dl Covid del 23 luglio 2021, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)

essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. UNDER 5 GRATIS Tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2017 potranno accedere allo stadio senza tagliando, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare dei posti, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima del 1° gennaio 2017, invece, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.

