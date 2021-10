FOCOLARI: "Il processo va fatto a Mourinho, non alla Roma" - CIARDI: "Non si può giudicare il tecnico a metà ottobre"

Alla vigilia della delicata gara interna contro il Napoli, nell'etere romano tiene ancora banco la sconfitta di Bodo e le successive parole di Mourinho: "Il tecnico non ha solo sbagliato una partita, ma ha sbagliato tanto al termine della gara. Ha detto cose allucinanti e ha creato un problema finanziario alla società, ci sono giocatori che adesso valgono zero e a gennaio non avranno più mercato", il pensiero di Furio Focolari.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma è quarta in classifica ancora. Il pubblico domani sera contro il Napoli all’inizio sarà con la squadra e sfogherà la delusione con il tifo per Mourinho, ma poi i tifosi vorranno vedere una grande prestazione in mezzo al campo. Poi si può perdere, ma non bisogna farlo come in Norvegia (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Mourinho ha commesso un errore di sopravvalutazione non affidandosi per niente a giocatori che potevano fare meglio. Quando ti trovi sotto in quel modo sarebbe stato meglio andare avanti con le seconde linee. Il tecnico pensava sicuramente a un rendimento diverso, ma io non ho mai visto la squadra così fuori dagli schemi di gioco. Sarà pure colpa del tecnico, ma quelli che vanno in campo qualche responsabilità la hanno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Se tu guardi il mercato della Roma in Serie A nessuno ha investito 90 milioni. I giocatori sono stati quelli chiesti dall’allenatore. Io penso che la società più di questo non potesse fare, quindi ha accontentato Mourinho. Poi ci sono giocatori giovani, un patrimonio da salvaguardare come Villar e Kumbulla. Giocatori pagati e che un giorno potrebbero valere. Poi nell’intimità non escludo che si dicano altre cose, ma a noi arriva il fatto che Mou non sia contento (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

È evidente che c’è qualcosa che non va, anche negli allenamenti. Mourinho la partita di giovedì sera l’ha preparata male. Il ritmo della squadra era quello di un’amichevole da 1 agosto. In campo con situazioni ambientali non facili ha mandato giocatori che nelle gambe avevano pochi minuti e che non avevano mai giocato insieme quest’anno. Le parole del tecnico a fine partita rischiano di far male a molti calciatori (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Il processo va fatto a Mourinho e non alla Roma. Il tecnico non ha solo sbagliato una partita, ma ha sbagliato tanto al termine della gara. Ha detto cose allucinanti e ha creato un problema finanziario alla società, ci sono giocatori che adesso valgono zero e a gennaio non avranno più mercato. Non è possibile che Villar o Diawara non possano giocare dieci minuti, al punto che Mourinho debba prendersi la “responsabilità” di farli giocare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Sul banco degli imputati c’è Mourinho. Il percorso che ha avuto la Roma in queste prime partite è lo stesso della squadra dello scorso anno. Con lo Special One i giallorossi non hanno ancora fatto il salto di qualità. Quello che è successo poi dopo la gara di giovedì è pazzesco, ha disintegrato dal punto di vista patrimoniale parte della rosa della Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Le parole di Tiago Pinto sono state subito contraddette da Mourinho, che ha rincarato la dose su quello che lui ha sempre sostenuto in merito alla qualità della rosa. Così si crea un certo imbarazzo alla società. Questa situazione scolla la rosa, visto che da una parte ci sono i buoni, ossia i 13 14 giocatori su cui lui ha puntato, e dall’altra ci sono quelli in cui non crede. Ribadirlo in maniera così netta rischia di creare problemi di rendimento, visto che poi quando in campo vanno Mayoral, Villar e Reynolds non possono avere la migliore concentrazione (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Io credo che Mourinho abbia un obiettivo finale e un’idea di cosa fare. Lo psicodramma per queste sconfitte però solitamente inizia a febbraio-marzo, mentre ora siamo ancora ad ottobre. Adesso non ti approcci nel migliore dei modi alla gara contro il Napoli. Ti presenti dopo il 6-1, con la squadra spaccata e i calciatori che non capisci se gli hanno giocato contro o se sono davvero così "scarsi" (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Voglio sforzarmi a crede che dietro le parole di Mourinho ci sia un processo di crescita, ma non possiamo giudicare il tecnico a metà ottobre (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Kumbulla? Era dai tempi di Trotta che non vedevo certe cose. Poi bisognerebbe parlare anche dei titolari inamovibili, nella mezz'ora in cui hanno giocato non ho visto un'azione (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo 92.7)