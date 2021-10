Friedkin-Mourinho: sfogo al telefono

La sconfitta contro il Bodo/Glimt ha rivelato quello che in molti già pensavano. Mourinho non è soddisfatto del mercato estivo e, non a caso, le sue parole dopo la partita di Conference League hanno fatto capire che le sue seconde linee non sono al livello dei titolari. Poco prima della gara però Tiago Pinto aveva parlato di comunità d'intenti con il tecnico portoghese. I Friedkin si sono risentiti della sconfitta, ma soprattutto delle sue parole. I texani infatti si sono confrontati con lo Special One, anche perché con quelle dichiarazioni vengono deprezzati i valori di alcuni calciatori che a gennaio potrebbero partire. Mancini e Pellegrini hanno provato a rimettere le cose apposto nello spogliatoio. Adesso si dovrà aspettare domani per vedere una reazione.

(Il Messaggero)