VIDEO - Roma, Tiago Pinto ascoltato dalla Procura Federale sulla questione inno

Tiago Pinto, general manager della Roma, è stato ascoltato nella giornata di ieri dalla Procura Federale in merito ai fatti di Roma-Udinese, quando la società giallorossa aveva fatto partire l'inno "Roma, Roma" subito dopo quello della Lega Serie A. Per regolamento non è possibile farlo e il gm giallorosso è stato ascoltato insieme al Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo. Il dirigenti della società rischiano per i fatti un’inibizione, mentre il club solo una sanzione economica. Nei prossimi giorni saranno ascoltati anche Guido Fienga e Daniele Muscarà, Legal Counsel della società giallorossa.

