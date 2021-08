Trigoria, problema fisico per Pellegrini. Dzeko si allena individualmente. Per Abraham si lavora per il prestito con obbligo di riscatto

In attesa della sua partenza per Milano, sponda Inter, Edin Dzeko prosegue i propri allenamenti a Trigoria da giocatore della Roma. Gli intrighi di mercato però non gli permettono di svolgere la consueta seduta con i compagni e agli ordini di José Mourinho, così il bosniaco è costretto ad allenarsi individualmente. I giallorossi intanto attraverso il loro general manager Tiago Pinto sono a lavoro per individuare e regalare al più presto un sostituto allo Special One. Il primo nome sulla lista al momento è quello di Terry Abraham, centravanti del Chelsea che potrebbe sbarcare nella Capitale con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni, e pagabile in vari anni. I due club avrebbero trovato l'accordo per il suo cartellino, ma resta da convincere il giocatore che al momento aspetta la mossa dell'Arsenal.

Cattive notizie però arrivano dall'allenamento di questo pomeriggio al centro sportivo Fulvio Bernardini, visto che Lorenzo Pellegrini è stato costretto a interrompere la sua seduta di allenamento a causa di un problema fisico. Il capitano giallorosso nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti per chiarire l'entità dell'infortunio e si saprà se Mourinho potrà contare su di lui in vista del primo impegno ufficiale della stagione: la gara di andata dei playoff di Conference League.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - ABRAHAM IN CIMA ALLA LISTA

IL MESSAGGERO - PELLEGRINI VERSO IL RINNOVO: 4 ANNI E SENZA CLAUSOLA

CORSERA - DAL TRIPLETA AL TRIENNALE: IL TEMPO DI MOURINHO PER CAMBIARE LA ROMA

CORSPORT - MOU PRESENTA LA ROMA, MA È LUI L'ATTRAZIONE

CALCIOMERCATO ROMA: INTENSIFICATI I CONTATTI CON L'INTER PER DZEKO. LAVORO A PARTE PER IL BOSNIACO A TRIGORIA

LR24 - FAQ

CALCIOMERCATO ROMA: OFFERTI 4 MILIONI A STAGIONE AD ABRAHAM, NE VUOLE 5. TUCHEL: "VALUTEREMO LA SUA SITUAZIONE"

CALCIOMERCATO ROMA: ACCORDO DI MASSIMA FLORENZI-MILAN, AI GIALLOROSSI CIRCA 6 MILIONI

TRIGORIA: INDIVIDUALE PER DZEKO, LASCIA IL CENTRO SPORTIVO SENZA FERMARSI. PROBLEMA IN ALLENAMENTO PER PELLEGRINI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24