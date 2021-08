Pellegrini verso il rinnovo: 4 anni e senza clausola

Un capitano va (Edin Dzeko), un altro è andato da tempo (Alessandro Florenzi, ora vicino al Milan: prestito con obbligo) e uno, Lorenzo Pellegrini, resta. Ieri sono state poste le basi per il rinnovo del numero 7. Appuntamento a Trigoria tra i manager del centrocampista e il g.m. Tiago Pinto. Le volontà si sono incontrate e le parti stanno ragionando su un accordo. Di sicuro sparirà la clausola da 30 milioni, che Lorenzo in questa fase non ha mai pensato di far esercitare ma che è stata vissuta come un macigno. Il nuovo contratto verrà impostato su basi totalmente diverse. Quello attuale, di 2,5 milioni, si generava sui premi che ogni anno andavano a costituire (e ad aumentare) la parte fissa. Stavolta si ragiona su un ingaggio vecchio stile, di alto livello, in linea con i calciatori più importanti della rosa.

(Il Messaggero)