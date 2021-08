Mou presenta la Roma, ma è lui l’attrazione

Era il 23 febbraio del 2020 quando per l’ultima volta i tifosi della Roma hanno potuto assistere ad una partita all’Olimpico. Erano in 35mila nella vittoria per 4-0 sul Lecce. Da allora la pandemia ha chiuso i cancelli. Sabato i tifosi potranno salutare il debutto casalingo della nuova Roma di Mourinho. I posti disponibili sono 32mila e ieri è partita la prevendita che procede spedita. Il tutto era riservato agli abbonati 19-20 che hanno preso 3mila biglietti. Da oggi alle 12 scatta la vendita libera. Si prevedono circa 20mila spettatori, un risultato molto positivo considerando che si gioca alla vigilia di Ferragosto. Sarà un test col Raja Casablanca in vista della Conference League. La Roma già da qualche giorno ha deciso di non rendere questa amichevole un evento. Niente presentazione, niente effetti speciali, nessuna coreografia. L’organico incompleto e la partenza di Dzeko inducono la società a rendere il ritorno all’Olimpico una semplice partita di allenamento. I tifosi non sono soddisfatti del mercato: manca il centrocampista, Dzeko ha le valigie pronte e Pinto sta cercando di completare la trattativa per Abraham. C’è inoltre l’imbarazzo di dover trascurare i 23 giocatori fuori rosa. L’entusiasmo scatenatosi il 4 maggio non è evaporato in questi giorni. Il tecnico ha già conqusitato il popolo giallorossa nel suo primo mese di lavoro. Il vero motivo di attrazione sarà proprio lo Special One che al momento non ha una squadra per competere ad alti livelli.

(corsport)