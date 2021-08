Mou ritrova Villar in gruppo, Florenzi firma col Milan e il Sivasspor pensa a Santon. L'agente di Zaniolo assicura: "Sta bene, è carico"

All'indomani dell'impegno in Conference League in casa del Trabzonspor, la Roma lavora a Trigoria e punta la Fiorentina: buone notizie per José Mourinho che ritrova Gonzalo Villar in gruppo, mentre Abraham si allena individualmente nel rispetto del protocollo dell'Asl.

Alessandro Florenzi saluta e firma col Milan (è attesa l'ufficialità), mentre Davide Santon, altro esubero in casa giallorossa, piace al Sivasspor. Infine, ieri Nicolò Zaniolo è tornato in campo 11 mesi dopo l'infortunio e il suo agente, Claudio Vigorelli, assicura in esclusiva a LAROMA24.IT: "Fisicamente si sente bene, lo vedo super carico e concentrato sulla stagione".

