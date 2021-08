FOCOLARI: "Ieri l'importante era vincere" - CIARDI: "La squadra prende piano piano le sembianze di Mourinho" - MATTIOLI: "Il tecnico mette le mani avanti"

All'indomani della vittoria in Conference League della Roma sul Trabzonspor, il commento della radiofonia della capitale si concentra ovviamente sulla prestazione dei giallorossi nella prima gara ufficiale della stagione: "La Roma ha giocato da squadra, compatta e convinta", l'opinione di Stefano Agresti, mentre per Mario Mattioli "il risultato ha fatto accettare tutti i difetti".

Si sofferma sul mercato Roberto Pruzzo: "Se si potesse ancora mettere mano alla squadra prenderei un difensore".

________

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

________

Nel primo tempo la Roma non mi è piaciuta, nel secondo sono cresciuti Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini. Difficile giudicare i nuovi, l'importante era vincere e la Roma lo ha fatto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha giocato da squadra, compatta e convinta. Ad un certo punto la partita non si era messa benissimo ma la Roma ha saputo reagire. È sempre importante partire con una vittoria. Non mi è piaciuto Mancini, in difesa la Roma ha bisogno di qualcosa, più che a centrocampo. Anche Vina secondo me va rivisto, ma gli va dato tempo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma mi ha fatto un'impressione molto positiva, mi è piaciuta la determinazione che ha messo in campo. Ci sono delle cose da sistemare, ma è normale. Mi sono piaciuti molto Pellegrini, Zaniolo e Shomurodov (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bene partire con una vittoria, anche se la condizione fisica non è ottimale. Parlando dei singoli, direi che dietro ci sia qualcosa da rivedere. Se si potesse ancora mettere mano alla squadra prenderei un difensore, un leader. Smalling non è quel giocatore. Difficile che Mourinho adesso faccia a meno di Shomurodov. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho perde il pelo, ma non il vizio di mettere le mani avanti. Il risultato ha fatto accettare tutti i difetti, che in questo momento è normale ci siano. Ieri mi è sembrato mancasse il centravanti, anche se Shomurodov si è speso tanto e mi sembra uno dei pupilli di Mou. La Roma mi è piaciuta, è una bella squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri mi ha colpito il lavoro degli esterni: dal primo al secondo tempo è completamente cambiato il modo di interpretare il ruolo. Nella prima frazione la Roma non mi è piaciuta per niente, ma nella seconda i giallorossi sono riusciti a tener botta dopo il pareggio del Trabzonspor spinto da 30.000 tifosi. Non era facile (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Ieri Mourinho ha più volte fatto riferimento al concetto di squadra: mi ha colpito più questo che il riferimento al mercato. La Roma è una squadra che sta pian piano prendendo le sue sembianze. Ci sono ancora da sistemare delle cose, ma non è a fine agosto che bisogna essere al top della condizione. Ibanez? Per me contro il Trabzonspor è stato il migliore (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)