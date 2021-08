ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Arrivato in giallorosso nell'estate del 2018 e ora finito tra gli esuberi, Davide Santon ha attirato l'interesse della Salernitana e dell'Antalyaspor, ma non solo. Stando alle indiscrezioni apprese in esclusiva da LAROMA24.IT, il terzino classe 1991 della Roma, con il contratto in scadenza nel 2022, piace anche ai turchi del Sivasspor.

LR24