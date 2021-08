Ag. ZANIOLO a LR24.IT: "Fisicamente si sente bene, è carico. È un talento ritrovato per la Roma e la Nazionale"

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Dopo 11 mesi dall'infortunio al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia, ieri Nicolò Zaniolo è tornato in campo in occasione di Trabzonspor-Roma. All'indomani del successo giallorosso in Conference League l'agente del 22 romanista, Claudio Vigorelli, ha parlato in esclusiva a LAROMA24.IT: "Bella la vittoria di sacrificio di ieri di tutta la squadra. Dopo 11 mesi rivederlo in campo così è una gran bella sensazione. Fisicamente si sente bene e seguendo le indicazioni del mister saprà migliorare di partita in partita. Lo vedo super carico e concentrato sulla nuova stagione. È un talento ritrovato per la Roma e per la Nazionale".

