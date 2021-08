Roma-Fiorentina: venduti oltre 24mila tagliandi

Dopo il successo in casa del Trabzonspor in Conference League, la Roma è attesa dalla Fiorentina nella gara d'esordio in campionato in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Sono già oltre 24mila biglietti venduti per la prima giornata di Serie A, come fa sapere il club giallorosso:

La prima giornata del campionato 2021-22 è alle porte e sono già oltre 24.000 i tifosi che sosterranno la Roma nell’esordio stagionale contro la Fiorentina, domenica 22 alle ore 20:45!

Dopo la preziosa vittoria di giovedì nell'andata degli spareggi di Conference League contro il Trabzonspor, i giallorossi intendono iniziare con il piede giusto anche in campionato, sotto la guida di José Mourinho.

Proprio il tecnico portoghese ha detto di aspettarsi "un Olimpico di romanisti". E i tifosi giallorossi non lo stanno deludendo...

Oltre che per sostenere i nostri calciatori, c'è anche un'altra ragione per venire domenica all'Olimpico: all'intervallo di Roma-Fiorentina, festeggeremo tutti insieme la vittoria in Coppa Italia della nostra Squadra Femminile, che effettuerà un giro di campo per raccogliere l'affetto dei tifosi.

Nonostante siano stati staccati più di 24.000 tagliandi, e la capienza dell'Olimpico sia ridotta del 50%, c’è ancora disponibilità e c'è ancora tempo per acquistare i biglietti: unisciti a noi! [...]

