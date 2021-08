I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'primo marcatore dell'era Mourinho', Shomurodov 'che esordio', Mkhitaryan 'ci mette la solita qualità'

Non stecca la Roma alla prima di Josè Mourinho in panchina. Il primo atto contro il Trabzonspor finisce 1-2, e il primo gol della nuova era è firmato da Lorenzo Pellegrini: "Primo Capitano e primo marcatore dell'era-Mourinho. Il gol del vantaggio è di pregevolissima fattura, come tanti dei palloni che tocca svariando su tutto il fronte offensivo, cucendo gioco fra centrocampo e trequarti con qualità." (Il Romanista).

Subito in gol, alla prima ufficiale, Eldor Shomurodov: "Trascorre la partita a fare la zanzara e il dobermann, fastidioso e aggressivo, va su ogni pressione, crede sempre di poter creare imbarazzi ai portatori altrui, e ci riesce e provoca errori, ma non gli arriva un pallone da calciare in porta. Al primo, fa gol. Che esordio, ragazzo. (Il Messaggero)

Positiva, con l'assist per Pellegrini, la prova di Henrik Mikhitaryan: "Un gol lo aveva segnato ma è stato annullato. Un altro lo ha costruito con un assist perfetto. Ci mette la solita qualità (La Gazzetta dello Sport)

Solida anche la prova di Roger Ibanez: "Ok la marcatura su Gervinho. Amministra senza problemi per tutta la gara. Non fa rimpiangere l’assenza di Smalling" (Il Tempo)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 6,43

Karsdorp 6,07

Mancini 5,93

Ibanez 6,50

Vina 6,07

Cristante 6,14

Veretout 6,14

Zaniolo 6,42

Pellegrini 6,78

Mkhitaryan 6,57

Shomurodov 7,07

Perez ng

Mayoral ng

Kumbulla ng

Diawara ng

Mourinho 6,71

