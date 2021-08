VIDEO - Trigoria: palestra per chi ha giocato ieri, lavoro sul campo per gli altri. Villar in gruppo, individuale per Abraham

Dopo la vittoria in casa del Trabzonspor nell'andata dei playoff di Conference League, questa mattina la Roma si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: domenica sera ad attendere i giallorossi c'è l'esordio in campionato contro la Fiorentina.

Scarico in palestra per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo (chi è rimasto in panchina o è sceso sul terreno di gioco per pochi minuti) ha lavorato sul campo. Da segnalare il ritorno in gruppo di Gonzalo Villar, mentre il neoacquisto Tammy Abraham ha svolto lavoro individuale.

L'attaccante inglese, arrivato dal Chelsea, anche domani lavorerà individualmente poiché lo prevede il protocollo dell'Asl. Per domenica teoricamente può essere convocato e giocare.