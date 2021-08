Calafiori: "Mourinho attento ad ogni particolare". Shomurodov: "La Roma è una delle migliori squadre italiane". Mercato, sfumato definitivamente Xhaka

La Roma prosegue il suo ritiro in Portogallo, dove agli ordini di José Mourinho continua l'avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione in Conference League. La redazione de LaRoma24.it ha avuto modo di incontrare Riccardo Calafiori, per parlare delle sue sensazione in questo ritiro e degli obiettivi della prossima stagione. "Gli allenamenti sono diversi ma sia in palestra che in campo, nella fase di riscaldamento, c'è grande attenzione sulla prevenzione. Magari è un lavoro palloso, ma almeno inizialmente mi fa stare tranquillo, così so che ho fatto tutto bene prima di entrare in campo e posso dare il massimo senza il rischio di farmi male" sono state le sue parole.

Nella giornata di oggi però ha parlato anche il nuovo acquisto giallorosso Shomurodov, che ha potuto finalmente unirsi ai compagni in Portogallo per iniziare la preparazione agli ordini di José Mourinho: "La Roma è una delle migliori squadre italiane. E ci sono molte cose positive, ho visto come i tifosi sostengono la squadra, come si giocano le partite. Ho guardato molte partite della Roma. È stato deciso tutto molto velocemente. Avevano voglia di concludere la trattativa, hanno agito tutti molto rapidamente. Ed eccomi qui. Un altro motivo è che cerco sempre di puntare alto. Quindi, anche questo è molto importante per me".

