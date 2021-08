Koopmeiners in stallo, a centrocampo spunta Zakaria

Giorni di riflessione per Tiago Pinto, che sta cercando soluzioni alternative a Granit Xhaka per andare a caccia di quel centrocampista che serve come il pane nello scacchiere di Mourinho. E oltre a Koopmeiners e Delaney ieri ha preso quota anche il nome di Denis Zakaria, gigante svizzero del Borussia Moenchengladbach. Nel frattempo, però, resta viva la pista che porta all'olandese, anche se Pinto non si fa sentire da un po’ con il suo agente. In Algarve (dove la Roma è in ritiro) stanno cercando di capire che valutazione finale dà l’Az Alkmaar al suo capitano. A conti fatti, con 18 milioni l’operazione si può chiudere e la Roma prenderebbe un giocatore importante. Nel frattempo lo stesso Koopmeiners (che piace anche all’Atalanta) si è espresso così: «Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio, nella mia testa ci sono molto cose. Questa situazione dà stress, ci penso ogni giorno. Se non cambierò squadra prima dell’inizio della stagione dovrò solo pensare a giocare bene. Capisco che la gente pensi che io abbia già detto addio al club, ma un addio arriva solo con le firme»

(gasport)