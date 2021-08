CIARDI: "Se non sarà Xhaka, sarà uno di quel livello" - SABATINI: "Shomurodov giocherà alla Eto'o"

Tra l'arrivo di Shomurodov e la ricerca di un centrocampista, con Xhaka che è sceso rapidamente nelle gerarchie negli ultimi giorni. Sono questi i temi principali nelle discussioni radiofoniche lungo le frequenze giallorosse. "Secondo me giocherà alla Eto'o, non credo farà la prima punta", la previsione di Sandro Sabatini sul ruolo che occuperà l'uzbeko. Sul centrocampista svizzero dell'Arsenal, invece, Roberto Pruzzo non crede sia tutto finito: "L'Arsenal non ha bisogno di soldi e sta facendo il furbo...".

Augusto Ciardi si mostra tranquillo anche in caso non arrivasse il metronomo dei Gunners: "Se non sarà Xhaka, immagino sarà uno di quel livello comunque".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Shomurodov? Secondo me giocherà alla Eto'o, non credo farà la prima punta. Florenzi? Situazione inaccettabile, non può allenarsi in disparte con Pastore e Santon e dire "Non gioco più con la Roma" (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Shomurodov ha grandi potenzialità, può venire fuori alla grande. La Roma in quella zona di campo ha tanti giocatori. Xhaka? Non credo sia finita, l'Arsenal non ha bisogno di soldi e sta facendo il furbo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Mourinho vuole giocare con due centrocampisti davanti alla difesa, serve un geometra in grado di fare anche interdizione. Secondo me la Roma ha perso troppo tempo dietro Xhaka (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Quello che sposta il voto sul mercato della Roma è il nome del centrocampista. Se non sarà Xhaka, immagino sarà uno di quel livello comunque (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Koopmeiners? Forse la Roma è arrivata tardi, l'Atalanta sembra avanti ed ha un accordo con gli agenti da settimane. Florenzi? La decisione di non partire per il Portogallo è stata presa di comune accordo con il club (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)