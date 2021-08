Il centrocampo blocca gli arrivi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un centrocampo che rischia di complicare i piani della Roma. È il problema con cui sta facendo i conti il club giallorosso, che prima di muoversi su un altro rinforzo deve obbligatoriamente pensare alle operazioni in uscita. La questione non riguarda solo i giocatori rimasti a Trigoria in attesa di trovare una sistemazione, ma anche alcuni elementi della prima squadra che rendono difficile operare sul mercato in entrata. In mediana sono sei i giocatori a disposizione: Cristante, Veretout, Diawara, Villar, Darboe e Bove (Mou lo sta ancora valutando), decisamente troppi per ipotizzare un nuovo innesto in quella zona di campo. Da settimane si cerca una squadra per Diawara, ma l'ex Napoli ha rifiutato ogni soluzione convinto di potersi giocare le sue carte. Situazione differente per Villar, considerato un profilo all'altezza ma che potrebbe salutare la Capitale se arrivasse un'offerta congrua. Un sacrificio è necessario per arrivare ad un nuovo centrocampista in grado di prendere il posto che - se fosse dipeso dal tecnico - sarebbe stato di Xhaka. Tra i profili valutati c'è quello di Koopmeiners dell'Az, che continua a lanciare messaggi a distanza a Roma e Atalanta: «Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Questa situazione porta stress». Intanto Florenzi e Pedro hanno estimatori in Liga. Per il terzino c'è stato un sondaggio del Siviglia mentre sull'ex Chelsea c'è una questione fiscale da prendere in considerazione: se fosse ceduto all'estero la Roma non potrebbe usufruire degli sgravi del decreto crescita sul pagamento dello stipendio dell'ultimo anno. Il decreto si applica anche all'ingaggio di Shomurodov, che ieri è stato ufficializzato: l'uzbeko, scelto da Mourinho insieme alla società, arriva nella Capitale per 17.5 milioni più bonus (e una percentuale sulla rivendita) che scatterebbero in caso di qualificazione in Champions o del raggiungimento di determinati obiettivi legati alle prestazioni del calciatore. La Roma verserà subito un milione e mezzo al Genoa, mentre il resto del pagamento è stato dilazionato in più anni. Conference League: nello spareggio in programma il 19 e il 26 agosto (andata in trasferta) i giallorossi affronteranno la vincente tra Molde e Trabzonspor.