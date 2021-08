Calciomercato Roma, dal Brasile: accordo tra Palmeiras e Nacional per la divisione dell'incasso per Vina. Dagli uruguaiani: oggi le firme

Oggi dovrebbe finire l'isolamento di Matias Vina. Non quello relativo alle normative Covid, che stanno obbligando il terzino sinistro uruguaiano alla quarantena, ma il mancato comunicato ufficiale che ha messo in pausa una trattativa ormai definita. Come scrivono in Brasile, Nacional e Palmeiras hanno raggiunto un accordo per la cifra in arrivo dalla Roma che dovranno spartirsi.

Degli 11 milioni di euro, più 2 di bonus, il 57,5% finirà nelle casse dei brasiliani mentre agli uruguaiani spetterà il resto. "Si tratta solo di firmare i contratti - ha spiegato una fonte del Nacional al portale brasiliano -. Tutto sarà risolto e firmato questo martedì".

(espn.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE