Ritiro Roma: breve discorso di Mourinho prima dell'allenamento. In campo Shomurodov, individuale per Boer (FOTO e VIDEO)

DALL'ALGARVE MDR - Nuova giornata d'allenamento per la Roma che tornerà in campo alle 10 dopo la doppia seduta svolta ieri e alla vigilia dell'amichevole col Belenenses, in programma domani alle 12. Sarà anche il debutto a disposizione di Mourinho per l'ultimo acquisto, Shomurodov, ufficializzato ieri sera.

11.05 - Seduta individuale per Boer.

11.00 - Squadra in campo, breve discorso di Mourinho alla squadra prima di iniziare il riscaldamento con una fase di mobilitazione articolare. I calciatori indossano già i fratini, questa la divisione:

GIALLI: Ciervo, Borja Mayoral, Mkhitaryan e Smalling.

ARANCIONI: Ibanez, Perez, Karsdorp, Bove e Calafiori.

BLU: Zaniolo, Kumbulla, Tripi.

ROSSI: Cristante, Reynolds, Zalewski, Mancini, Shomurodov, Dzeko, Veretout, Diawara e Pellegrini.

10.30 - Il pullman della squadra varca i cancelli del campo d'allenamento.

10.00 - Con un'ora d'anticipo rispetto all'inizio dell'allenamento (previsto alle 10 locali, le 11 italiane), la squadra si trasferisce all'Estadio Municipal de Bela Vista a bordo del pullman. Col resto della squadra c'è anche Shomurodov, pronto al primo allenamento coi nuovi compagni.