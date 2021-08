Roma, c'è il deserto in centro

Mourinho aspetta il rinforzo principale in mezzo al campo per la sua nuova Roma. Da tre mesi, cioè dal giorno in cui lo Special One è diventato ufficialmente l'erede di Fonseca, la priorità del mercato è il regista. Sempre più difficile Xhaka, pronto a rinnovare fino al 2025 con l'Arsenal. Pinto ha, dunque, capito di essere ormai tagliato fuori, avendo sempre meno tempo a disposizione. La Roma si sta riattivando da qualche giorno sull'eventuale piano B. Rispunta lo svizzero Zakaria, 26 anni, mediano del M'gGladbach. Pure l'olandese Koopmeiners, 23 anni, è nella lista. Intanto Mourinho non può far altro che dedicarsi all'attualità. Così, nel lavoro quotidiano in Algarve, ha dedicato una lezione privata a Cristante sui movimenti da fare in campo. Sarà lui il regista ad interim. Con accanto Veretout quando sarà disponibile. Shomurodov, intanto, ha firmato davanti agli intermediari Gabriele e Valerio Giuffrida, spostatisi nel ritiro di Carvoeiro: quinquennale da 1,6 milioni (netti) a stagione. La Roma lo ha acquistato a titolo definitivo. subito 1,5 milioni al Genoa, gli altri 16 milioni (+ 2,5 di bonus) dilazionati in più anni. Con clausola di 80 milioni.

(Il Messaggero)